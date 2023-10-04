Эксперты дали совет, как сэкономить при покупке авиабилетов
Специалисты российских авиакомпаний рассказали РИА Новости, как можно сэкономить на авиабилетах.
По словам экспертов, озаботиться покупкой билета стоит заранее, например, в период действия различных акций. Также можно сэкономить, отказавшись от дополнительных услуг во время перелета. При этом совершенно никакого значения не имеет день недели, в который вы решили купить билет, на стоимости это не отражается.
"Тарифная политика авиакомпании, как правило, такова, что чем раньше до вылета пассажир покупает билет, тем дешевле он ему обходится. Самые дорогие билеты выставляются на продажу за минимальное время до вылета", – объяснили в пресс-службе авиакомпании Smartavia.
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