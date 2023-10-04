Эксперты дали совет, как сэкономить при покупке авиабилетов

По словам экспертов, озаботиться покупкой билета стоит заранее, например, в период действия различных акций. Также можно сэкономить, отказавшись от дополнительных услуг во время перелета. При этом совершенно никакого значения не имеет день недели, в который вы решили купить билет, на стоимости это не отражается.