Названы страны с самыми выгодными ценами на авиабилеты

Самыми выгодными зарубежными направлениями для перелетов в бархатный сезон являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску и покупке авиабилетов.

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Если говорить о странах ближнего зарубежья, то наиболее бюджетными для вылета из Москвы в обе стороны оказались Белоруссия (8 141 рубль), Армения (14 213 рублей), Казахстан (20 175 рублей), Киргизия (20 748 рублей) и Узбекистан (21 789 рублей).

Что касается более дальних курортов, то самым дешевым маршрутом стали перелеты до популярной среди россиян Турции. В города Газипаша, Измир, Даламан, Бодрум, Адана, Анталья и Стамбул можно долететь за 22 500 рублей либо меньшую сумму.

На следующих позициях в рейтинге расположились ОАЭ, Индия, Италия и Египет. В Италию, Китай, Сербию и Израиль сейчас можно улететь на более выгодных условиях, чем раньше, обратили внимание эксперты.