Названы самые популярные у россиян направления для отдыха

Этим летом Краснодарский край стал самым популярным у российских туристов регионом, сообщают "РИА Новости" с ссылкой на данные сервиса бронирования отелей.

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Отмечается, что за год интерес к нему возрос на 3%. Именно в Краснодарском крае путешественники проводили больше всего времени – примерно по 6,5 дней.

Ростовская область и Татарстан расположились на втором и третьем местах рейтинга. Суммарно на них приходится 1/3 летнего туристического потока.

Что касается наиболее перспективных регионов, то в качестве них эксперты обозначили Мурманскую и Амурскую области, а также Дагестан.