5 вещей, без которых не обойтись в поезде

В отличие от самолета, путешествие на поезде чаще всего занимает гораздо больше времени, чем несколько часов. А потому перед сбором сумок важно понять, какие вещи наверняка пригодятся вам в этой железнодорожной поездке.

© Unsplash

Подробнее об этих предметах — в материале «Рамблера».

Видео дня

Сменная одежда

Обычно путешествие на поезде длится несколько дней, поэтому, чтобы чувствовать себя комфортно, стоит прихватить с собой пару комплектов одежды на смену. Выбирайте удобные вещи, которые будут соответствовать сезону. Как правило, среди необходимой одежды оказываются нижнее белье, футболка или майка, штаны или шорты, тапочки, которые позволят свободно ходить по вагону и не запачкаться. Кроме того, можете также взять свитер и носки, чтобы не замерзнуть, и маску для сна.

Еда и напитки

Не все ходят в вагон-ресторан. Некоторым не нравится еда, которую там предлагают, а другие не хотят тратить деньги, чтобы не остаться голодными, нужно заранее позаботиться о питании на время железнодорожного путешествия. С собой можно прихватить овощи, фрукты, чай, перекусы вроде злаковых батончиков, сухофруктов и орехов, быстрорастворимые каши. При желании стоит взять в поездку питьевую воду, хлеб, сыр и сладости к чаю.

Средства гигиены

Взять в поездку абсолютно все любимые гигиенические принадлежности не получится, однако обязательно стоит положить в сумку наиболее необходимые. К числу таких обычно относятся зубная щетка, паста, расческа и влажные салфетки. Если захотите прихватить еще и жидкие средства, то лучше храните их в зип-пакетах, которые продаются в хозяйственных магазинах. А вот полотенце можно не брать, его обычно выдают вместе с постельным бельем.

Пластиковая кружка

Если захотите поехать со своей кружкой, а не брать ее у проводника, то лучше положите в сумку пластиковую. Ее удобно перевозить, потому что она более легкая и менее хрупкая, чем стакан из стекла. Кроме того, если кружка большая, ее можно использовать вместо тарелки.

Аптечка