5 привычек, которые раздражают попутчиков в поезде

Некоторые пассажиры даже не осознают, что своими действиями доставляют другим дискомфорт. Раздражающие привычки этих людей могут превратить поездку их попутчиков и проводников в настоящий кошмар.

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Подробнее о том, какие привычки пассажиров в поезде мешают комфортной поездке окружающих, — в материале "Рамблера".

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Неприятно пахнущие

В маленьком купе сильный запах, исходящий от одного из пассажиров, сразу же почувствуется его попутчиками. Такие ароматы будут мешать наслаждаться поездкой. Речь идет не только о неприятных запахах вроде пота, но и о приторных духах. Некоторые задыхаются от аромата парфюма или имеют на него аллергию. Кроме того, не стоит есть в купе чересчур пряную пищу, иначе пространство быстро заполнится ее запахом.

Шумные

Никто не любит пассажиров, которые громко храпят или кричат. Обычно сильный шум создают семьи с детьми, чьи родители никак не могут их успокоить. Купе все же предназначено для отдыха пассажиров, поэтому они ожидают, что поездка будет тихой, а никто вокруг не будет мешать спать. Кроме того, некоторые люди так громко садятся в поезд или выходят из него на промежуточных станциях, что будят сразу весь вагон.

Неаккуратные

Некоторые пассажиры любят оставлять после себя много грязи: в туалетах, в купе, на промежуточных станциях. Они не выбрасывают за собой мусор, а еще — не сдают постельное белье. Если оставить после себя смятое постельное белье, проводники попросту не успеют его убрать, ведь иногда место старого пассажира тут же занимает новый. А ему, увы, придется мириться с чужой неряшливостью. Более того, порой пассажиры выбрасывают слишком крупный мусор в и так переполненные баки в вагоне.

Постоянно мерзнущие

В каждом вагоне установлен свой температурный режим. Проводники обязаны его соблюдать, однако во время поездки находятся пассажиры, которые начинают жаловаться на холод и требуют изменить температуру. Проводники могут идти на уступки. Но впоследствии попутчикам этих мерзнущих людей приходится страдать от чрезмерной духоты.

Создающие проблемы из-за полки