5 советов для поезда, которым путешественники обычно не следуют

Иногда путешествие на поезде оказывается более удобным вариантом, чем на самолете. Однако во время поездки по железной дороге пассажиры тоже сталкиваются с определенными нюансами.

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"Рамблер" делится неочевидными советами для путешествия на поездке, которым люди следуют далеко не всегда.

Иногда лучше не брать постельное белье

Если вы едете в плацкарте на небольшое расстояние и не планируете ложиться спать, то при покупке билета лучше откажитесь от постельного белья. Это поможет вам немного сэкономить. В купе же постельное белье и полотенца всегда входят в стоимость билета и предоставляются пассажиру бесплатно.

Выбирайте правильные места

Лучше берите места между серединой вагона и купе проводника. Во-первых, так вы будете реже слышать пассажиров, которые проходят мимо вас в туалет. Во-вторых, если вам захочется налить себе кипяток, то не придется нести его через весь вагон, боясь случайно уронить.

Подумайте о Wi-Fi

А если точнее — о его отсутствии. Если в дороге вы хотите посмотреть фильм или сериал, послушать музыку или подкаст, то лучше скачайте их себе заранее. Вероятно, интернета в пути практически не будет. А совсем недолгие остановки станут вашей единственной возможностью связаться с внешним миром. Даже если в поезде обещают наличие Wi-Fi, вряд ли он сможет прогрузить фильм на два часа без постоянных зависаний.

Возьмите с собой в поезд тапочки

Постоянно надевать свою обычную обувь может быть долго и неудобно, особенно когда вы спускаетесь с верхней полки вниз. Перемещаться в носках по вагону точно нежелательно: пол холодный и, вероятно, не слишком чистый, ведь по нему ежедневно ходят люди в обуви. Лучше возьмите с собой в поездку тапочки, как вариант — одноразовые. Такие тапки также продают в поездах, но они могут быть дорогими.

Не открывайте окна