Стюардессы рассказали, как выспаться в самолете

Стюардессы рассказали, что надо сделать, чтобы точно выспаться во время полета. Об этом пишет издание Mirror.

По словам бортпроводницы Etihad Личе Клаасенсы, чтобы хорошо поспать, лучше выбирать место у окна. Так в полете можно будет облокотиться на стену.

Эксперт Мартин Сили посоветовал не выбирать места рядом с туалетами, так как там чаще всего ходят люди и громко разговаривают. Оптимальнее всего креста в середине салона, рядом с крылом. Как рассказал Сили, там обычно тише всего в самолете.

Можно также выбрать место в передней части лайнера, так как там быстрее всего приносят еду, и у пассажира будет больше времени на сон. А если заходить в самолет одним из последних, есть шанс увидеть все свободные места и попроситься пересесть туда, где свободен весь ряд кресел.

Личе Клаасенса порекомендовала надеть в полет свободную одежду из натуральных материалов, которая не будет препятствовать движению, и взять с собой беруши и маску для сна.

Австралийская стюардесса Клэр Смэлхорн посоветовала отдать предпочтение травяному чаю вместо кофе или алкоголя в полете или перед ним. Кроме того, по ее мнению, важно взять с собой бутылку под воду и приехать в аэропорт заранее, чтобы перед полетом успеть пройтись, так как полчаса умеренных физических нагрузок улучшают качество сна.