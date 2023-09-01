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Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на безалкогольном all inclusive в Турции

Туры в турецкие отели с безалкогольным "все включено" могут быть выгоднее обычных примерно на 3-5%. Об этом сообщает портал NEWS.ru с ссылкой на информацию туроператора.

Относительно небольшая экономия объясняется тем, что алкоголь не составляет значительную часть от стоимости целого тура, в который входит приличное количество различных опций.

В Турции предложили исключить спиртное из all inclusive для снижения цен

"Вполне возможно на следующий год больше отелей будут предлагать non-alcoholic AIl, чтобы немного снизить стоимость тура, но не думаем, что это будет массово", – озвучили прогнозы в Tez Tour.

В августе российские туроператоры начали продавать путевки в Турцию с подобной концепцией.

Ранее эксперт оценил возможное исключение алкоголя из системы all inclusive в Турции.