Эксперты рассказали, сколько можно сэкономить на безалкогольном all inclusive в Турции
Туры в турецкие отели с безалкогольным "все включено" могут быть выгоднее обычных примерно на 3-5%. Об этом сообщает портал NEWS.ru с ссылкой на информацию туроператора.
Относительно небольшая экономия объясняется тем, что алкоголь не составляет значительную часть от стоимости целого тура, в который входит приличное количество различных опций.
"Вполне возможно на следующий год больше отелей будут предлагать non-alcoholic AIl, чтобы немного снизить стоимость тура, но не думаем, что это будет массово", – озвучили прогнозы в Tez Tour.
В августе российские туроператоры начали продавать путевки в Турцию с подобной концепцией.
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