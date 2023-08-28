Эксперт оценил возможное исключение алкоголя из all inclusive в Турции

Ранее в Турции предложили исключить бесплатный алкоголь из системы all inclusive для туристов для того, чтобы снизить цены на путевки.

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Однако вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что пока в Турции на самом деле не собираются исключать алкоголь из системы "все включено".

По словам специалиста, это просто "фейковый вброс", потому что система в нынешнем виде привлекает массы людей и даже если алкоголь исключат из all inclusive, люди будут покупать спиртное в сами в магазинах.

По словам эксперта, исключение алкоголя из системы "все включено", может негативно сказаться на турпотоке, однако большинство россиян все же выбирают Турцию не из-за алкоголя.