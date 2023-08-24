В Турции предложили исключить спиртное из all inclusive для снижения цен

В Турции предложили исключить бесплатный алкоголь из системы all inclusive для туристов для того, чтобы снизить цены на путевки. такое предложение высказал гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур.

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По его словам, отдых в Турции в текущем году ощутимо выросли, даже если сравнивать их с другими направлениями Средиземноморья.

По словам Угура, в итоге туристический рынок переживает регрессию, а количество россиян опустилось до уровня немецких туристов. Поэтому приходится искать способы вернуть российский туристов в Турцию. Единственный вариант на данный момент – снизить стоимость путевок.

Бизнесмен предложил готовый план – убрать безлимитный алкоголь из all inclusive. Спиртное составляет для отельеров большую статью расходов, потому что за продажу алкоголя гостиницы должны платить государству крупную сумму. Поэтому отказ от горячительных напиток поможет индустрии ощутимо снизить траты.

По мнению специалиста «сухой» all inclusive подойдет большому числу туристов, приезжающих в страну с детьми. Поэтому можно создать более дешевые "семейные" турпакеты для тех, кому нужен здоровый отдых.