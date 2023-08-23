Туры в Турцию на начало сентября подешевели

Туры в Турцию подешевели с началом учебного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, снижение спроса после начала учебного года спровоцировало удешевление туров на 40-60 процентов. Такая же ситуация наблюдается с Таиландом. Кроме того, появились горящие туры, которые можно купить со скидкой.

Так, поездка в Турцию на неделю в трехзвездочный отель обойдется в 60 тысяч рублей на двоих. Вылет обозначен на конец августа, питание предлагается по системе "все включено".

Прогнозируемая, что падение спроса продлится до начала сентября. После этого цены вновь придут в норму. Так, путевку на сентябрь можно приобрести за 92-100 тысяч рублей на двоих С середины сентября цены достигнут 108-115 тысяч рублей.