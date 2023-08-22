В АТОР раскрыли минимальную стоимость отдыха в Турции в сентябре

Согласно информации предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР), в начале сентября 2023 года минимальная стоимость недельного отдыха на двоих в трехзвездочных отелях Турции с системой "все включено" составит не более 100 тыс. рублей. Однако, начиная с середины месяца, цены могут подняться до 108-115 тыс. рублей, пишет ТАСС.

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Аналогично, недельные туры в четырехзвездочные отели Антальи с такой же системой питания будут стоить от 95 до 108 тыс. рублей на двоих в начале сентября. В середине месяца, некоторые цены могут подняться до 114-120 тыс. рублей.

В случае же выбора пятизвездочных отелей с системой "все включено", стартовые цены на недельный отдых в начале сентября будут варьироваться от 115 до 143 тыс. рублей на двоих. Процитированные цифры указывают на некоторое изменение цен в середине сентября.

Ассоциация также отметила, что недельный отдых в пятизвездочных отелях Антальи среднего уровня может обойтись в 180-200 тыс. рублей и выше, в то время как отдых в отелях высокого уровня будет начинаться от 250-260 тыс. рублей, а в отелях Deluxe - от 350 тыс. рублей.