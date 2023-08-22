Согласно отчету службы по поиску авиабилетов «Авиасейлс», специалисты отмечают, что в осенний период российские туристы наиболее часто выбирают направления Сочи и Стамбул для своих путешествий. Внутренние перелеты на популярные курорты Сочи планируют осуществить 66% среди общего числа россиян. Об этом пишет News.ru.

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Среди повышенного внимания к повышенному риску заражения 18,5 рублей в обеих сторонах. Вторым в списке следует Санкт-Петербург, где средняя стоимость билетов составляет 12 тысяч рублей. Москва занимает третье место по приобретению бронированных, средних чеков на перелет до капитала, составляющего 11,8 рублей. Кроме того, в пятерку наиболее привлекательных вошли Калининград (средняя стоимость 11,7 рублей) и Минеральные Воды, куда россияне планируют полететь за 15,1 рублей в обе стороны.

Среди ближайших ближайших оккупированных туристов Стамбул. Прямые рейсы в этот город уменьшился из 19 городов России. Средняя цена билетов туда и обратно составляет 30,8 рублей. Кроме того, россияне также проявляют повышенный интерес к направлениям, таким как Анталья, Бангкок, Тель-Авив и Пхукет.