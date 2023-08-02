АТОР назвала самые дорогие страны для россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самые дорогие страны для отдыха россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Майю Ломидзе, исполнительного директора АТОР.

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Она отметила, что Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для россиян летом. Это случилось впервые за всю историю туризма между странами.

Самой дорогой страной для отдыха стали Мальдивы. Стоимость отдыха в этой стране составила 290 рублей на двоих на десять дней. В рейтинг также вошли такие страны, как Куба — стоимость отдыха 238 тысяч рублей и Шри-Ланка — 213 тысяч рублей. отдых в Турции обойдется россиянам в среднем в сумму 183 тысячи рублей.

Исполнительный директор АТОР также заявила, что в этом году в Турцию поехало меньше российских туристов из-за повышения цен. Не помогли развить туризм и горящие туры, которые оказались дороже, чем могут позволить себе люди из России. Цены на зарубежный отдых на 2023 год поднялись на 15%, отмечают аналитики.