АТОР назвала самые дорогие страны для россиян
Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самые дорогие страны для отдыха россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Майю Ломидзе, исполнительного директора АТОР.
Она отметила, что Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для россиян летом. Это случилось впервые за всю историю туризма между странами.
Самой дорогой страной для отдыха стали Мальдивы. Стоимость отдыха в этой стране составила 290 рублей на двоих на десять дней. В рейтинг также вошли такие страны, как Куба — стоимость отдыха 238 тысяч рублей и Шри-Ланка — 213 тысяч рублей. отдых в Турции обойдется россиянам в среднем в сумму 183 тысячи рублей.
Исполнительный директор АТОР также заявила, что в этом году в Турцию поехало меньше российских туристов из-за повышения цен. Не помогли развить туризм и горящие туры, которые оказались дороже, чем могут позволить себе люди из России. Цены на зарубежный отдых на 2023 год поднялись на 15%, отмечают аналитики.
Ранее сообщалось, что в Турции на видео сняли россиян, которые хотели вывезти 35 кг еды.