Отдых в Турции подорожал в два раза

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что по сравнению с 2019 годом цены на отдых в Турции увеличились в два раза.

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По словам специалистов, средняя стоимость путевок выросла на 73-91 процент. До того, как началась пандемия коронавируса, отдохнуть на турецкий курортах можно было за 50-60 тысяч с человека.

Сейчас стоимость путевки начинается от 96,6 тысячи рублей. Такое предложение есть у Coral Travel. Fun&Sun предлагают тур на одного за 104,3 тысячи рублей, Anex Tour — за 106,5 тысячи рублей, Pegas Touristik — за 117,8 тысячи рублей.

По мнению экспертов, подорожание связано с ростом цен на авиабилеты и проживание. Кроме того, согласно данным АТОР, турпоток из России в Турции по сравнению с 2019 годом сократился примерно на треть.