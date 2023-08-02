В Турции на видео сняли россиян, которые хотели вывезти 35 кг еды
В одном из турецких отелей на видео сняли номер россиян, которые планировали вывезти 35 килограммов еды и предметов личной гигиены. Об этом сообщает "Турпром" со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что видео завирусилось в TikTok. На кадрах виден номер постояльцев: в чемоданах лежит яда и предметы личной гигиены, а в холодильнике стоят контейнеры, упакованные в фольгу.
Как пишет турецкое издание, тревогу забила уборщица. Она увидела чемоданы, набитые едой, и позвала коллег проверить постояльцев. Придя в номер, администрация обнаружила, что весь холодильник забит продуктами и напитками, а в чемоданах у постояльцев лежат предметы личной гигиены.
Однако отмечается, что в ролике есть ряд несостыковок. Во-первых, упоминается, что путешественники планируют везти чемодан на поезде, но между Россией и Турцией нет железнодорожного сообщения, а на самолете 35 килограммов еды придется везти за доплату. Во-вторых, на кадрах видно, что с собой туристы взяли орехи и сухофрукты в индивидуальных пакетах, а такие выдают только в люксовых отелях, где отдых стоит не менее 700 тысяч рублей. В-третьих, не сообщается дата и место съемки. Предположительно, видео было сделано специально для того, чтобы завирусилось в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в Турции предложили запретить систему «Все включено».