"Сплошные заборы": эксперт предложил снести отели у моря в Турции

"Сплошные заборы": турецкий эксперт предложил снести отели на первой линии
Профессор Ильбер Ортайлы призвал снести отели в Турции, которые находятся на первой линии и делают пляжи недоступными для всех туристов. Об этом он заявил местным СМИ.
По словам эксперта, он не понимает, зачем возводить "огромные отели" на Эгейском и Средиземноморском побережьях, которые некем заполнять.
"Наши отели — это сплошные заборы, закрывающие побережья — как в модели Белека, Анталии, других курортов. В будущем, если Турция не будет действовать так неосознанно, как сегодня, эти здания будут снесены", — сказал профессор.
Он привел в пример Испанию, где отели были вынуждены строить здания вдали от пляжной полосы и выставлять на пляжи шезлонги, не перекрывая доступ не отдыхающим у них туристам.
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