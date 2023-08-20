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Европейцы назвали худших туристов

Европейцев ужаснуло поведение некоторых туристов. Об этом сообщается в репортаже CBS News.

Европейцы назвали худших туристов
© unsplash.com

Ведущая Дана Джейкобсон рассказала, что хуже всего в Европе себя ведут приезжающие на отдых жители США и Великобритании. Недавно двое туристов из Америки напились и провели ночь на Эйфелевой башне. Другой их соотечественник через несколько дней после инцидента спрыгнул с достопримечательности с парашютом.

Корреспондент Крис Ливсей также пожаловался на граждан Великобритании. Так, один из мужчин нацарапал свое имя на стенах Колизея. Журналист сравнил таких туристов с "паршивыми овцами".

"В этом году такие люди, похоже, повсюду: по всему городу, по всей стране и по всей Европе", - возмутился Ливсей.

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Необычный случай произошел также в Венеции. Там, по рассказу корреспондента, турист из Великобритании спрыгнул с высоты в канал, несмотря на запрет.

Ранее мы рассказывали, что жители Майорки стали отпугивать туристов необычными способами.