Европейцы назвали худших туристов

Европейцев ужаснуло поведение некоторых туристов. Об этом сообщается в репортаже CBS News.

© unsplash.com

Ведущая Дана Джейкобсон рассказала, что хуже всего в Европе себя ведут приезжающие на отдых жители США и Великобритании. Недавно двое туристов из Америки напились и провели ночь на Эйфелевой башне. Другой их соотечественник через несколько дней после инцидента спрыгнул с достопримечательности с парашютом.

Корреспондент Крис Ливсей также пожаловался на граждан Великобритании. Так, один из мужчин нацарапал свое имя на стенах Колизея. Журналист сравнил таких туристов с "паршивыми овцами".

"В этом году такие люди, похоже, повсюду: по всему городу, по всей стране и по всей Европе", - возмутился Ливсей.