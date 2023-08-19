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Как стюардессы мстят пассажирам

Бортпроводники всегда выглядят сногсшибательно, улыбаются пассажирам и готовы выполнить все их просьбы. Однако за этой улыбкой может скрываться неприязнь к человеку.

Как стюардессы мстят пассажирам
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Так как стюардессы не могут в лицо высказывать клиентам авиакомпании все, что думают, им приходится наслаждаться тихой местью. У них есть свои уловки и ухищрения, о которых не знают пассажиры. О них — в материале “Рамблера”.

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Поводом для мести стюардессы может стать хамство со стороны пассажира, требовательность и назойливость. Хуже всего бортпроводники относятся к тем, кто выпивает на борту и не знает меры в употреблении алкоголя. Если пассажир начинает дебоширить и громко возмущаться, то члены экипажа также могут ему отомстить. Поэтому лучше вежливо общаться со стюардессами в самолете.

Игнорирование пассажиров

Слишком надоедливых людей стюардессы просто игнорируют. Они могут отключать уведомления о вызове в мониторе, если человек слишком часто жмет кнопку вызова. В таком случае стюардесса будет ходить по салону вперед и назад слишком быстро, избегая зрительного контакта с пассажиром. Сами бортпроводницы говорят, что таким образом включают “режим игнорирования”.

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Перезагрузка экрана

Стюардессы могут управлять мультимедийными системами на борту каждого пассажира. Если они захотят отомстить кому-то, то перегружают систему на постоянной основе. После каждой перезагрузки включается стартовый экран и пассажиру приходится заново определять все настройки, выбирать фильм и перематывать на нужный момент. Как отметили бортпроводники, они перегружают систему до тех пор, пока надоедливый пассажир не начнет возмущаться или не выключит фильм.

Порча напитка

Если неприятный пассажир попросит у стюардессы напиток, то она может его испортить. Например, положит слишком много льда и нальет меньше напитка, чем обычно. Особенно изощренная месть подразумевает добавку воды из-под крана в стакан с напитком. Это может стать причиной последующего отравления или попадания инфекции в организм.

Если пассажир не знает меры в алкогольных напитках, то стюардессы просто отказывают им, если они просят налить еще. Они могут обосновать это тем, что большое количество алкоголя представляет опасность для людей на высоте.