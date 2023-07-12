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Стюардесса раскрыла необычные предпочтения богачей на борту самолета

Бортпроводница Синди Ковалевски VIP-самолетов авиакомпании VistaJet поделилась необычными предпочтениями богачей на борту самолета. Об этом сообщает издание Insider.

Стюардесса раскрыла необычные предпочтения богачей на борту самолета
© Unsplash.com

Девушка призналась, что за все время работы стюардессой ей еще приходилось быть дворецким, няней и сомелье, поскольку богатые пассажиры нуждались в этих услугах.

"Компания требует, чтобы ее сотрудники обладали этими знаниями, чтобы обеспечить безопасность всех пассажиров в полете, включая любимых домашних животных, которые получают такое же исключительное обслуживание и внимание к деталям, как и их владельцы", — поделилась Ковалевски.

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Стюардесса рассказала, что сотрудники престижного Британского института дворецких обучили ее и коллег сервировке столов и расстановке столовых приборов, няни им объяснили, как ухаживать за детьми. Они также изучали вина:

"Я провела слепую дегустацию, чтобы оценить характеристики различных сортов винограда, и записала свои дегустационные заметки".

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