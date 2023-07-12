Стюардесса раскрыла необычные предпочтения богачей на борту самолета

"Компания требует, чтобы ее сотрудники обладали этими знаниями, чтобы обеспечить безопасность всех пассажиров в полете, включая любимых домашних животных, которые получают такое же исключительное обслуживание и внимание к деталям, как и их владельцы", — поделилась Ковалевски.