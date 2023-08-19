Жители Майорки стали отпугивать туристов необычными способами

Местные жители вывешивают на Майорке фальшивые предупреждения о ядовитых медузах в море и тропах, которые ведут к обрыву. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Жители острова устанавливают специальные таблички, на которых написано остерегаться опасных медуз, падающих камней, загрязненной воды в море и обрывистых троп. Другая фальшивая надпись гласит, что дорога до ближайшего пляжа займет как минимум три часа.

Изготовлением табличек занимается группа местных активистов Carterva. Надписи для туристов — на английском, однако для местных есть специальные приписки на каталонском языке, в которых дана правдивая информация.

Подобное отношение к приехавшим на отдых связано с летними туристическими войнами. Тогда британцы и другие иностранные туристы расхватывали шезлонги и зонтики за несколько часов до открытия бассейнов, что вынудило отели принять меры.