Как не разориться во время путешествия в Турции
Туристы уверены, что если они едут в отель с “Все включено”, то им не нужно брать с собой денег на дополнительные расходы. На самом деле это не так. Существуют люди, которые в стране отдают больше денег, чем за проживание и перелет.
Это связано и в том числе с тем, что они не умеют экономить. Однако есть траты, которых можно избежать. О них — в материале “Рамблера”.
Не покупайте экскурсии у гидов
В первый день после приезда туристов встречает отельный гид. Он рассказывает о стране, городе и интересных местах, а также предлагает экскурсии. В Турции это стандартный набор, который может меняться в зависимости от региона: Памуккале, дайвинг, рафтинг, каньоны, прогулка на яхте и другое. Единственный плюс этой экскурсии в том, что туристов забирают непосредственно из отеля, в него же и доставляют на автобусе.
Есть способы сэкономить. Во-первых, можно добраться до нужной достопримечательности самостоятельно и взять аудиогид. Во-вторых, эти же экскурсии предлагают “в городе” местные компании, цена за них может быть в 2-3 раза дешевле.
Не меняйте валюту в аэропорте и отеле
Самый невыгодный курс обмена валюты для туристов в отелях и аэропортах. Они же — самые популярные точки. По приезде человеку нужно купить поесть и попить, а также заплатить за общественный транспорт и прочие мелочи. Не стоит менять деньги сразу же в аэропорте, так вы можете потерять на курсе обмена часть средств. Выгоднее всего менять валюту в банках, расположенных в городе или других обменниках. Однако местоположение самых выгодных служб зависит от страны.
В Турции, как правило, есть городские обменники. Однако будьте внимательны, так как они могут брать комиссию. Уточните это перед тем, как будете производить обмен и держите рядом с собой калькулятор, чтобы вычислить нужную сумму.
Покупайте сувениры на базарах
В каждом крупном городе Турции есть базар, где продаются продукты, вещи первой необходимости и сувениры. Именно там их и нужно покупать. Не откладывайте это на последний момент, в Duty Free сувениры будут гораздо дороже. Самые дорогие подарки продаются в отелях и в магазинах около достопримечательностей, поэтому обходите их стороной.
Торгуйтесь
Турция — страна, где можно торговаться даже в молле. Сетевые магазины с радостью сделают вам скидку, если вы начнете торговаться. На базарах это даже считается признаком уважения к продавцу и они обижаются, если человек не торгуется. Снизить цену можно до 30% от первоначальной стоимости, но профессионалам удается доторговаться до 50%.