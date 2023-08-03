Как не разориться во время путешествия в Турции

Туристы уверены, что если они едут в отель с “Все включено”, то им не нужно брать с собой денег на дополнительные расходы. На самом деле это не так. Существуют люди, которые в стране отдают больше денег, чем за проживание и перелет.

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Это связано и в том числе с тем, что они не умеют экономить. Однако есть траты, которых можно избежать. О них — в материале “Рамблера”.

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Не покупайте экскурсии у гидов

В первый день после приезда туристов встречает отельный гид. Он рассказывает о стране, городе и интересных местах, а также предлагает экскурсии. В Турции это стандартный набор, который может меняться в зависимости от региона: Памуккале, дайвинг, рафтинг, каньоны, прогулка на яхте и другое. Единственный плюс этой экскурсии в том, что туристов забирают непосредственно из отеля, в него же и доставляют на автобусе.

Есть способы сэкономить. Во-первых, можно добраться до нужной достопримечательности самостоятельно и взять аудиогид. Во-вторых, эти же экскурсии предлагают “в городе” местные компании, цена за них может быть в 2-3 раза дешевле.

Не меняйте валюту в аэропорте и отеле

Самый невыгодный курс обмена валюты для туристов в отелях и аэропортах. Они же — самые популярные точки. По приезде человеку нужно купить поесть и попить, а также заплатить за общественный транспорт и прочие мелочи. Не стоит менять деньги сразу же в аэропорте, так вы можете потерять на курсе обмена часть средств. Выгоднее всего менять валюту в банках, расположенных в городе или других обменниках. Однако местоположение самых выгодных служб зависит от страны.

В Турции, как правило, есть городские обменники. Однако будьте внимательны, так как они могут брать комиссию. Уточните это перед тем, как будете производить обмен и держите рядом с собой калькулятор, чтобы вычислить нужную сумму.

Покупайте сувениры на базарах

В каждом крупном городе Турции есть базар, где продаются продукты, вещи первой необходимости и сувениры. Именно там их и нужно покупать. Не откладывайте это на последний момент, в Duty Free сувениры будут гораздо дороже. Самые дорогие подарки продаются в отелях и в магазинах около достопримечательностей, поэтому обходите их стороной.

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