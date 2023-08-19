Советы, которые помогут выдержать долгий перелет

Для многих людей перелеты — это очень большой стресс. Мышцы ломит, голова болит, из-за перепадов давления закладывает уши и нос.

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"Рамблер" собрал советы, которые помогут перенести долгий перелет.

Избегайте шума

Если вы собираетесь отдохнуть в самолете, то можно приобрести звукопоглощающие наушники или воспользоваться берушами. Так вы не услышите разговоры людей, шум двигателей, и сможете расслабиться.

Выбирайте удобную одежду

Комфортный сон во время долгого перелета будет обеспечен, если надеть свободную одежду. Футболка, старые джинсы, мягкие кроссовки и толстовка идеально подойдут для сна в самолете.

Исключите свет

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Возьмите с собой в самолет маску для глаз. Она поможет изолироваться от света и заснуть, даже если вы страдаете бессонницей. Вместе с берушами маска станет отличным средством для спокойного сна.

Пейте воду

Уже доказано, что воздух в самолете высушиваtт не только кожу, но еще и слизистые. Рекомендуется пить много воды без газа, чтобы избежать обезвоживания.

Продумайте план действий

Когда вам нечем себя занять, перелеты тянутся бесконечно долго. Возьмите в дорогу любимую книгу или скачайте заранее несколько фильмов. Если вы плохо переносите полет, то постарайтесь уснуть и не перенапрягаться.

Займите подходящее место

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Перед бронью билета удостоверьтесь, что выбрали нужное место. Кресла в проходе подходят для тех, кто любит гулять по салону. А места у иллюминаторов позволяют любоваться видом.

Возьмите с собой носки