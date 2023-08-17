Инструкция: как покупать билеты на рейсы зарубежных авиакомпаний
Из-за того, что российские банковские карты не работают за рубежом, приходится искать способы оплаты билетов зарубежных авиакомпаний. Их не так много и не все они могут быть удобны, но авиакомпании открыто идут на сотрудничество и помогают приобрести билеты.
В материале “Рамблера” — о том, как купить билеты на рейсы зарубежных авиакомпаний.
- Приобретите билет с помощью агрегаторов. Российские агрегаторы предлагают путешественникам приобрести билеты на своих сайтах. Однако стоит помнить, что в таком случае билет будет с наценкой — покупать у авиакомпании дешевле.
- Свяжитесь с авиакомпанией. У каждой из них есть колл-центр, где вам подскажут возможные пути по оформлению билетов.
Выяснилось, в какие дни недели дешевеют авиабилеты
- Посетите офис. Если в вашем городе есть представительство перевозчика, то вы можете приехать туда и приобрести билеты на месте.
- Попросите выслать вам реквизиты для оплаты. Для этого нужно забронировать билеты на сайте компании, а потом запросить реквизиты для оплаты. Как правило, бронь держится 1-2 дня. Однако помните, что в сезон туристических поездок это может быть достаточно долго — поэтому лучше покупать билеты напрямую.
Рамблер: главные новости