В Анталии рассказали, туристы из каких стран дают больше чаевых

Провинция Анталия в Турции каждый год привлекает миллионы туристов, приносящих выгоду как экономике региона, так и обслуживающему персоналу отелей. Эксперты отелей в Анталии отметили, что уровень чаевых обычно зависит от удовлетворенности услугами отеля, пишет Gun Haber.

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Туризм в Анталии продолжает расти, ожидается прибытие 17 миллионов туристов в текущем году. Несмотря на разные взгляды на чаевые в разных культурах, японцы, например, не принимают эту практику, американцы же чаще всего считают чаевые уже включенными в счет. Немцы и русские туристы обычно более щедры в оставлении чаевых, хотя русские все чаще предпочитают турецкую валюту из-за девальвации.

Также были случаи, когда туристы дарили персоналу монеты, вышедшие из обращения. Это, как правило, вызывает некоторую неудовлетворенность у персонала.