Жертвенный баран вызвал переполох на пляже в Анталье

В Анталье во время празднования Курбан-Байрама от владельцев сбежали жертвенные бараны. Из-за одного перекрылось движение транспорта, другой удивил туристов на пляже, пишет Haber Global.

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После молитвы жертвенных баранов распределяли, и многие турки забрали их домой, чтобы провести ритуал забоя. Несколько животных недалеко от популярного туристического района Лара сбежали.

Один из баранов ворвался на пляж, за ним прибежали четыре турка. Погоня привлекла внимание отдыхающих, они снимали ее на мобильные телефоны.

Другой баран оказался на проезжей части и перекрыл движение автомобилей. Из-за этого на дороге возникли пробки. Местная власть разрабатывает меры, которые позволят не допустить аналогичных ситуаций в будущем.