Что посмотреть в Анталье, если вы были там не один раз

Анталья – курортный город на юге Турции, который пользуется особой популярностью среди россиян. Некоторые приезжают сюда каждый год, чтобы насладиться живописной природой, теплым морем и отвлечься от городской суеты.

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Если вы из числа тех туристов, кто был в Анталье не раз, и уже не уверены, что город может вас удивить – этот текст для вас. В Анталье есть множество достопримечательностей, которые туристы часто обходят стороной.

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Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Мечеть Мурата-Паши

R Prazeres/commons.wikimedia.org

Мусульманский храм находится в отдалении от Старого города – именно поэтому многим путешественникам он даже не попадается на глаза. А между тем мечети есть, чем удивить туристов. Храм отличается большим центральным куполом, элегантными арочными сводами и уютным садом, в котором растут апельсиновые и хвойные деревья.

Мечеть возвели в XVI веке, однако она по сей день находится в отличном состоянии.

Экспо-парк

Hendric Stattmann/commons.wikimedia.org

Неподалеку от древнего города Перге расположилось одно из самых крупных выставочных пространств Анталии – Antalya EXPO Exhibit Space. Парк был построен в 2016 году для международной выставки EXPO. Над Экспо-парком возвышается 100-метровая башня со смотровой площадкой, откуда открывается невероятный вид на все окрестности.

На территории парка вы найдете множество павильонов, посвященных разным странам и культурам. Детям здесь наверняка придется по душе детский город профессий.

Музей песчаных фигур Sandland

muammerokumus/Flickr

Музей песчаных фигур занял порядка 7 тысяч квадратных метров в районе Лара. Посетить локацию можно в любое время года –музей работает круглый год. Даже если вы уже были здесь однажды, обязательно посетите музей во время следующей поездки: тематика экспозиции постоянно меняется, так что вы всегда можете полюбоваться чем-то новым.

Музей интересен еще и тем, что посетители также могут слепить здесь что-либо. Особенно такое развлечение придется по душе детям.

В вечернее время скульптуры выглядят особенно впечатляюще за счет фонарей и подсветки.

Термессос

Saffron Blaze/commons.wikimedia.org

Самым впечатляющим античным городом в окрестностях Анталии по праву считается Термессос. Добраться до этого города весьма сложно, но это однозначно того стоит. Термессос расположен таким образом, что со стороны может показаться, будто он парит среди гор.