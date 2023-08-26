Цена на тур на двоих человек в стандартный номер одного из четырехзвездочных отелей с вылетом 26 августа на настоящий момент начинается от 64 000 рублей. Об этом сообщают "Аргументы и Факты" с ссылкой на информацию туроператоров.

А с 9 сентября путевка с теми же параметрами будет стоить уже почти 114 000 рублей. В данном случае предлагается вылет из аэропорта Внуково с прибытием в город Даламан.

Отмечается, что в сравнении с с аналогичными предложениями июля снижение цен составляет примерно 15-20%. А по некоторым вариантам разница равна рекордным 50%.

Согласно прогнозам экспертов, осенью Турция останется самым популярным направлением отдыха среди россиян, так как спрос на отдых в этой стране не уменьшается.