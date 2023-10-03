Туристы отказываются от поездок на курорты Мертвого моря из-за нашествия мух

Владельцы отелей и коттеджей, расположенных на берегу Мертвого моря в Израиле, выражают недовольство из-за проблемы с насекомыми, которая негативно сказывается на их бизнесе. Посетители не желают приезжать в места, где нет защиты от назойливых мух, пишет "Аргументы и факты".

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Раньше, в это время года, здесь был двойной пик туристического сезона, связанный с еврейскими праздниками Песах и Суккот. Однако в этом году туристов почти не наблюдается. Местные жители винят в этой проблеме власти и соседей из Иордании, считая, что последние не борются с насекомыми.

Представители регионального совета Тамар утверждают, что предпринимают все возможные меры, но справиться с массовым появлением мух, которые в этом году особенно многочисленны, оказывается чрезвычайно сложно, несмотря на затраты на специальные ловушки и наем рабочих для борьбы с этой проблемой.