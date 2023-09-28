Туристы испугались нашествия медуз на курорте в Турции

Один из самых популярных курортов Турции - Измир - терпит убытки. Туристы избегают сюда приезжать из-за того, что на пляжах стало слишком много больших медуз. Больше всего их собралось в районе Фоча. Здесь туристов стало на 70 процентов меньше чем обычно. Самые популярные пляжи курорта обезлюдели. По словам очевидцев, если уехать на 4-5 километров, то в бухтах такого скопления медуз нет и можно спокойно заходить в воду и плавать.