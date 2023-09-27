Назван лучший день недели для бронирования авиабилетов

Туристический бренд Expedia проанализировал миллиарды данных о бронировании и представил свои выводы.

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Путешественники, которые бронируют билеты по воскресеньям, а не по пятницам, обычно экономят в среднем около 21 процента на внутренних рейсах и 24 процента на международных рейсах, говорится в исследовании.

Результаты показывают, что на внутренних рейсах вы можете сэкономить до 35 процентов, если бронируете билеты как минимум за пять месяцев вперед .

«Путешественники, забронировавшие билеты за 162–180 дней до вылета, в среднем сэкономили 34 процента по сравнению с теми, кто ждал до последней минуты», — сообщает Expedia.

Между тем, для международных авиабилетов идеальный период бронирования составляет от 8 до 23 дней до вылета, а худший период бронирования — от 36 до 63 дней до вылета. Expedia отмечает, что вы можете сэкономить восемь процентов, бронируя билеты в первый период.