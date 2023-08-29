Лайфхаки для самых комфортных путешествий от опытной стюардессы

Лайфхаки для лучших путешествий от Камилы Якубьяковой, экс-стюардессы Emirates Airlines, читайте в материале "Рамблера".

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После долгой работы в одной из лучших авиакомпаний мира Камила рассказала несколько секретов о том, как сделать путешествие наиболее комфортным.

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Лети в свой день рождения

По словам стюардессы, у пассажиров, которые летят в свой день рождения, есть больше шансов попасть в бизнес-класс.

Кроме того, повысить класс-обслуживания удастся, если в экономе закончились места. Это возможно, потому что авиакомпании иногда продают больше мест, чем есть в реальности, потому что рассчитывают, что не все пассажиры появятся на посадке. В этом случае, тем кто подошли к борту позже предложат места в бизнес-классе, если эконом окажется переполнен.

Приезжайте в аэропорт позже

Большинство людей соблюдают старое правило: в аэропорту нужно быть за два-три часа до вылета.

Но, возможно, вам лучше рискнуть очередями и добраться до аэропорта немного ближе ко времени вылета, если вы хотите бесплатное повышение класса обслуживания.

Жалуйтесь

Хотя Камила не хочет поощрять пассажиров жаловаться, она отмечает, что если людей не устраивала еда, то бортпроводники спокойно ее заменяли

«Иногда, если кто-то не получал желаемого блюда, а затем жаловался и поднимал из-за этого большой шум, мы вместо этого приносили ему еду из бизнес-класса, чтобы смягчить удар...



Мы всегда стараемся сделать все возможное, чтобы пассажиры выбрали предпочтительный вариант еды, но иногда это просто невозможно», — объяснила экс-стюардесса Emirates.

Скажите, что вы летите в медовый месяц

Ходят слухи, что, сказав, что это ваш медовый месяц, вы можете получить повышение класса обслуживания и бесплатные подарки, и Камила подтверждает, что это правда.

«Если бы я видела молодоженов, я бы привезла им какие-нибудь дополнительные угощения из бизнес-класса — например, десерт или бокал шампанского, и постаралась сделать их полет более особенным, даже если они летят эконом-классом.



Поэтому, если у кого-то особый случай, обязательно сообщите об этом бортпроводникам», — отмечает Камила.

Подкупить бортпроводников

Еще один способ получить бонусы — принести вкусности для стюардесс.

«Всегда полезно быть вежливым с бортпроводниками. Если вы возьмете с собой в полет какие-нибудь вкусняшки, например, конфеты или шоколадку, и предложите их нам, то мы, вероятно, постараемся сделать ваш полет немного лучше или отплатить вам каким-то образом.



Мы добры ко всем, но, конечно, если вы сами будете добрее к нам, мы, вероятно, тоже сделаем все возможное в ответ», — говорит Камила.

Набейте наволочку

Одна из самых больших проблем при упаковке чемодана — это то, как вписаться в принятые ограничения по весу и размеру.

Камила советует всегда носить с собой подушку и складывать в нее все лишние вещи, которые не поместятся.

Самое приятное в этом то, что подушка не считается личным предметом и не учитывается в нормах провоза багажа авиакомпаний. По ее словам, отказать в провозе подушки пассажирам не могут, а чем она набита на самом деле не важно.

Возьмите с собой запасы

Потеря чемоданов в авиакомпаниях — не редкость. Поэтому стюардесса советует всегда иметь в ручной клади сменную одежду на случай, если с вами такое случится.

Она объясняет: