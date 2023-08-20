Что категорически нельзя делать стюардессам: видео
Вы когда-нибудь задумывались, как живут бортпроводники и стюардессы, когда находятся не в небе? Какие плюсы и минусы приносит им их необычная профессия?
Всем понятны очевидные плюсы такой работы: бортпроводники имеют возможность посещать различные города и страны и еженедельно получают уникальный опыт.
Но не все так безоблачно в этой работе. На самом деле, у стюардесс есть немаленький список того, что им запрещено. Смотрите видео о том, что категорически нельзя делать профессионалам, которых мы встречаем в самолетах.
Ранее мы рассказывали о вежливых привычках, которые раздражают стюардесс.
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