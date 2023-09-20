4 лайфхака для экономных туристов

Сложно найти человека, который отказался бы от путешествия.

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Но часто нам приходится откладывать поездки из-за отсутствия крупных финансов. Ведь отпуск неизменно ассоциируется с большими тратами: стоит только представить, сколько денег нужно на отель и билеты, голова уже идет кругом. А ведь еще нужно взять деньги с собой на другие расходы.

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Однако опытные путешественники знают, что отпуск – отнюдь не всегда дорогое удовольствие. Существует множество лайфхаков, которые помогут сэкономить на путешествии, но при этом получить от него максимум удовольствия. Подробнее об этих лайфхаках читайте в материале "Рамблера".

Снимите квартиру, а не отель

Арендуя жилье у частных собственников, вы можете сэкономить 30%. При этом квартира может оказаться куда приятнее и просторнее, чем номер в отеле в два раза дороже. Особенно это касается не самых туристических городов, где наплыв путешественников не такой высокий.

Жилье в апартаментах выгоднее еще и потому, что там вы можете самостоятельно готовить еду из купленных в супермаркете продуктов. Питаясь каждый день в ресторанах за неимением кухни в номере отеля, вы можете потратить очень большую сумму.

Сэкономьте на визе

Если вам не хочется тратиться на оформление визы, присмотритесь к странам, для поездки в которые виза не требуется. Вы можете посетить Черногорию, Марокко, Грузию, Турцию, Египет, Израиль, Кипр, Мексику и не только. Вариантов масса, обязательно изучите их.

Обращайте внимание на время вылета

Перелеты рано утром или поздно ночью, как правило, дешевле дневных и вечерних рейсов. Все потому, что на такие перелеты в разы ниже спрос. Если вы хотите сэкономить, присмотритесь ко времени вылета. Этот лайфхак также будет полезен для тех, у кого короткий отпуск и кто не хочет тратить день на дорогу.

Воспользуйтесь городским автобусом