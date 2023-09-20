4 лайфхака для экономных туристов
Сложно найти человека, который отказался бы от путешествия.
Но часто нам приходится откладывать поездки из-за отсутствия крупных финансов. Ведь отпуск неизменно ассоциируется с большими тратами: стоит только представить, сколько денег нужно на отель и билеты, голова уже идет кругом. А ведь еще нужно взять деньги с собой на другие расходы.
Однако опытные путешественники знают, что отпуск – отнюдь не всегда дорогое удовольствие. Существует множество лайфхаков, которые помогут сэкономить на путешествии, но при этом получить от него максимум удовольствия. Подробнее об этих лайфхаках читайте в материале "Рамблера".
Снимите квартиру, а не отель
Арендуя жилье у частных собственников, вы можете сэкономить 30%. При этом квартира может оказаться куда приятнее и просторнее, чем номер в отеле в два раза дороже. Особенно это касается не самых туристических городов, где наплыв путешественников не такой высокий.
Жилье в апартаментах выгоднее еще и потому, что там вы можете самостоятельно готовить еду из купленных в супермаркете продуктов. Питаясь каждый день в ресторанах за неимением кухни в номере отеля, вы можете потратить очень большую сумму.
Сэкономьте на визе
Если вам не хочется тратиться на оформление визы, присмотритесь к странам, для поездки в которые виза не требуется. Вы можете посетить Черногорию, Марокко, Грузию, Турцию, Египет, Израиль, Кипр, Мексику и не только. Вариантов масса, обязательно изучите их.
Обращайте внимание на время вылета
Перелеты рано утром или поздно ночью, как правило, дешевле дневных и вечерних рейсов. Все потому, что на такие перелеты в разы ниже спрос. Если вы хотите сэкономить, присмотритесь ко времени вылета. Этот лайфхак также будет полезен для тех, у кого короткий отпуск и кто не хочет тратить день на дорогу.
Воспользуйтесь городским автобусом
Поездки на экскурсионных автобусах зачастую стоят недешево. При этом во многих городах есть обычные автобусы, которые проходят мимо главных достопримечательностей. Изучите маршруты городского транспорта и отправляйтесь в путь. А если вам не хватит информации о знаковых местах, вы всегда можете купить бюджетный путеводитель.