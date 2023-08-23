Туристам рассказали, как сэкономить на пересадке в Дубае

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о том, как сэкономить на пересадке в Дубае. Об этом сообщается на сайте организации.

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Так, например, при перелете авиакомпанией Emirates, у пассажиров есть возможность добавить бесплатную транзитную остановку в Дубае.

Туриста посоветовали приобрести Dubai Stopover Pass, который позволяет сэкономить до 50% при посещении главных достопримечательностей. На протяжении 36 часов можно приобрести два или три туристических места.

В Дубае также не нужно покупать SIM-карту. Ее выдают пассажирам всех авиакомпаний при прилете. На ней есть один Гб интернета, который доступен 424 часа.