Авиакомпания "Победа" запустит рейсы в Дубай из Волгограда
Авиакомпания "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот", 29 октября запускает рейс из Волгограда в Дубай. Об этом сообщается в релизе лоукостера, передает РИА Новости.
Известно, что самолет будет летать дважды в неделю – по вторникам и субботам, а на официальном сайте "Победы" уже открыта продажа билетов на рейсы в Дубая из Волгограда.
Также сообщается, что на сегодняшний день "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы ("Внуково"). В октябре эта авиакомпания также начнет летать в Дубай из Махачкалы и в Гюмри (Армения) из Сочи.
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