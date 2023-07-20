"Победа" запустит рейсы в Дубай из Волгограда

Авиакомпания "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот", 29 октября запускает рейс из Волгограда в Дубай. Об этом сообщается в релизе лоукостера, передает РИА Новости.

Известно, что самолет будет летать дважды в неделю – по вторникам и субботам, а на официальном сайте "Победы" уже открыта продажа билетов на рейсы в Дубая из Волгограда.