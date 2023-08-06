Пляжные оазисы Дубая привлекают своим сияющим белоснежным песком, лазурной водой и плавным берегом, создавая идеальные условия для настоящего удовольствия поклонников пляжного отдыха. Отдельно от популярных туристических мест, в этом уникальном уголке мира остались скрытые жемчужины, восхищающие природной красотой аквамариновых вод Персидского залива. Подробнее — в материале "Рамблера".

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При бережном отношении к гостям Дубая, на пляжах не только можно наслаждаться природой, но и отдыхать с максимальным комфортом. Удобные лежаки, древесные навесы и пляжные зонты приглашают к расслабленной паузе, а вода не только подвергается очистке от водорослей и мусора, но и мгновенно освежает вас.

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Интересные развлечения превратили некоторые пляжи в настоящие пункты притяжения. Если вас не смущает множество отдыхающих и местных жителей, вы обязательно оцените атмосферу. Например, комплекс развлечений на воде, приготовленный около Jumeirah Residence, гарантирует незабываемые впечатления. Вдобавок, вы даже можете ощутить ветер в волосах, катаясь на лошади вдоль берега.

Если же ваш дух жаждет уединения, тайные пляжи Дубая удивительной красоты ждут вас. К примеру, Kite Beach, который находится рядом с Аль-Манара, стал настоящим раем для кайтсерфинга. Здесь собираются профессионалы и новички, чтобы насладиться водными спортивными развлечениями. Сертифицированные школы и аренда оборудования обеспечат вас всем необходимым.

Umm Suqeim Park Beach, скрытый за архитектурой Burj Al Arab, восхищает своей фотогеничностью. Этот небольшой уголок идеально подходит для незабываемых фотосессий, а неподалеку вы обнаружите тихий сад с песком и зеленью.

Не менее увлекательным является берег Black Palace Beach, еще одно малоизвестное место, расположенное на Al Sufouh Road. Если вы путешествуете без явных планов, легко пропустите это изумительное побережье.