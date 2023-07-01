Почему аэропорт Дубая считается самым тихим в мире: видео

Аэропорт Дубая – один из самых больших и оживленных транспортных хабов в в мире. Ежедневно тысячи пассажиров проходят через его терминалы, готовясь отправиться в разные уголки планеты.

Однако, несмотря на такую высокую активность, в аэропорту царит абсолютная тишина.

В Дубае нет звуковых объявлений рейсов и предупреждений об опозданиях. Почему так происходит? Все дело в том, что аэропорт Дубая использует самую современную систему информационных табло, которая позволяет пассажирам получать всю необходимую без звуковых оповещений.

Такая система не только обеспечивает комфорт и удобство для пассажиров, но и значительно снижает уровень шума внутри аэропорта. Благодаря этому пассажиры могут наслаждаться тишиной и спокойствием во время ожидания своего рейса.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Yuliia_dubai.