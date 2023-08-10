Самые опасные медузы в море

Среди морских обитателей много тех, кто опасен для человека. Однако самые распространенные травмы люди получают именно от медуз. Они часто появляются у берега во время прилива. Некоторые медузы безопасны — столкновение с ними ведет к небольшому ожогу, а встреча с другими может обернуться летальным исходом.

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О том, какие медузы в море самые опасные, — в материале “Рамблера”.

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Морская оса

Эта медуза считается самой опасной в мире, так как ее стрекательные клетки содержат сильнейший яд. Он способен привести к летальному исходу всего за несколько минут. Сначала ожог вызывает сильную боль, которая сопровождается чувством жжения. После этого яд поражает нервную систему и сердце. Многие купальщикИ, ужаленные медузой, не успевают доплыть до берега и тонут из-за сердечного приступа.

Морскую осу невозможно не заметить. Несмотря на то, что она прозрачная, ее туловище достигает размеров баскетбольного мяча, а щупальца могут быть длиной до трех метров. Обитает медуза преимущественно в тропическом климате и может встречаться у берегов Австралии, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Ируканджи

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Главная опасность этой медузы заключается в ее крошечном размере, и купальщики никогда не заметят ее даже в самой прозрачной воде. Ее щупальца, несмотря на небольшой размер, могут достигать до одного метра длиной. Они снабжены стрекательными клетками с сильным ядом.

При контакте с Ируканджи у человека возникает головокружение, тошнота, рвота, боль по всему телу, гипертония, тахикардия и отек легких. Все это может привести к летальному исходу, если не оказать помощь своевременно.

Португальский военный кораблик

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Необычное название медузы появилось благодаря ее внешнему виду. Она наполняется воздухом и поднимается над водой, поэтому заметить ее легко. На своем туловище она имеет Фиолетово-розовый отросток, который похож на паруса. Не заметить медузу тяжело, но некоторые купальщики становились ее жертвами.