Опасные рыбы, которые водятся в пресной воде

Не только в море есть опасные рыбы. В пресной воде есть обитатели, которые могут нанести вред человеку при купании.

О том, каких пресноводных рыб нужно сторониться в водоемах на территории России, — в материале “Рамблера”.

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Обыкновенный сом

Сом обыкновенный — одна из самых опасных рыб, которую можно встретить на территории России. В мелких водоемах обитают небольшие особи, размер которых достигает не более одного метра. В реках сомы могут достигать размера в три метра и массой около 150 килограмм. Таких особей можно встретить в Волге, Неве, Урале, Тереке и Кубани.

Сом — ночной хищник, который питается живой рыбой и падалью. В его рацион входят ракообразные, домашние животные и водоплавающие птицы. Описаны случаи нападения сома на людей, преимущественно жертвами становились дети. Особи могут затаскивать человека на дно, зажимая часть тела во рту, а потом питаться падалью.

Змееголов

Brian Gratwicke/commons.wikimedia.org

Первоначально эта рыба обитала только в реках Китая, но потом переместилась на Дальний Восток. Сейчас ее можно встретить преимущественно в Приморском крае. В длину она достигает не более одного метра, ее масса — не более 10 килограммов. Чаще всего эта рыба прячется в заросших и цветущих участках водоемов, откуда начинает нападать.

В народе эту рыбу называют “чистильщик”, так как она пожирает других обитателей водоема и чистит его. Если в воду заходит человек, то она набрасывается на него и может серьезно покусать. Она не ядовита и не представляет сильной опасности, но встреча с ней будет крайне неприятной.

Щука

Jik jik/commons.wikimedia.org

Эта рыба распространена во всех водоемах на территории России, за исключением северных. Ее длина может достигать 1,5 метров, вес — до 35 килограммов. Щука — хищная рыба, которая обычно затаивается в зарослях пресноводных водоемов. Там она выжидает добычу, на которую внезапно нападает.