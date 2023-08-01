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Опасные рыбы, которые водятся в пресной воде

Не только в море есть опасные рыбы. В пресной воде есть обитатели, которые могут нанести вред человеку при купании.

Опасные рыбы, которые водятся в пресной воде
© globallookpress.com

О том, каких пресноводных рыб нужно сторониться в водоемах на территории России, — в материале “Рамблера”.

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Обыкновенный сом

Сом обыкновенный — одна из самых опасных рыб, которую можно встретить на территории России. В мелких водоемах обитают небольшие особи, размер которых достигает не более одного метра. В реках сомы могут достигать размера в три метра и массой около 150 килограмм. Таких особей можно встретить в Волге, Неве, Урале, Тереке и Кубани.

Сом — ночной хищник, который питается живой рыбой и падалью. В его рацион входят ракообразные, домашние животные и водоплавающие птицы. Описаны случаи нападения сома на людей, преимущественно жертвами становились дети. Особи могут затаскивать человека на дно, зажимая часть тела во рту, а потом питаться падалью.

Змееголов

Brian Gratwicke/commons.wikimedia.org

Первоначально эта рыба обитала только в реках Китая, но потом переместилась на Дальний Восток. Сейчас ее можно встретить преимущественно в Приморском крае. В длину она достигает не более одного метра, ее масса — не более 10 килограммов. Чаще всего эта рыба прячется в заросших и цветущих участках водоемов, откуда начинает нападать.

В народе эту рыбу называют “чистильщик”, так как она пожирает других обитателей водоема и чистит его. Если в воду заходит человек, то она набрасывается на него и может серьезно покусать. Она не ядовита и не представляет сильной опасности, но встреча с ней будет крайне неприятной.

Щука

Jik jik/commons.wikimedia.org

Эта рыба распространена во всех водоемах на территории России, за исключением северных. Ее длина может достигать 1,5 метров, вес — до 35 килограммов. Щука — хищная рыба, которая обычно затаивается в зарослях пресноводных водоемов. Там она выжидает добычу, на которую внезапно нападает.

Рыбак выловил щуку длиной больше метра под Новосибирском

Питается щука исключительно другими рыбами, но может напасть на человека. Чаще всего это происходит случайно, делают они это в мутной воде и зарослях, если посчитает человека за угрозу. Известны случаи, когда щука нападала на человека из-за ярких деталей на одежде и украшений, которые отражали свет в воде. Поэтому в пресных водоемах не рекомендуется плавать в купальниках с декоративными элементами, а также нужно снимать все украшения.