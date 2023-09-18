Почему в Мертвое море нужно заходить спиной

Мертвое море, расположенное на границе Иордании и Израиля, является одним из самых загадочных и удивительных водоемов на планете. Такое название озеро получило потому, что в его воде практически отсутствует жизнь из-за высокой солености.

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По этой же причине в Мертвом море не получится утонуть. Вода держит тело на поверхности. Но есть определенные правила, которых рекомендуют придерживаться спасатели, чтобы не навредить себе во время купания. Например, лучше всего заходить в Мертвое море спиной. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Мертвое море содержит огромное количество солей и минералов, таких как магний, кальций и калий. Этот уникальный минеральный состав делает воду в Мертвом море очень плотной и позволяет "держаться" на воде. Если входить в озеро лицом, есть риск, что в нос, рот и глаза попадет вода. Высокое содержание в ней соли может вызвать раздражение кожи и слизистой, болезненные ощущения и даже временное размытие зрения. Поэтому, чтобы избежать контакта с лицом, лучше входить в Мертвое море спиной.

Каких еще мер предосторожности стоит придерживаться?

Будьте осторожны с ранами

Если у вас есть раны, царапины или порезы на коже, лучше избегайте попадания воды Мертвого моря на эти места, так как соленая вода может вызвать жжение и дискомфорт.

Не пейте воду

Не пытайтесь плавать с открытым ртом или пить воду Мертвого моря. Это может быть опасным для вашего здоровья.

Ополоснитесь чистой водой после купания

После купания в Мертвом море рекомендуется промыться пресной водой, чтобы смыть соли и минералы с кожи.

Снимите контактные линзы

Если вы носите контактные линзы, лучше их снять перед купанием, так как соленая вода может повредить линзы и вызвать раздражение глаз.

Не задерживайтесь в воде слишком долго

Не проводите слишком много времени в Мертвом море. Купание в нем не рекомендуется более 20-30 минут, так как высокая соленость может негативно влиять на кожу.

Используйте солнцезащитный крем