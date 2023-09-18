Почему в Мертвое море нужно заходить спиной
Мертвое море, расположенное на границе Иордании и Израиля, является одним из самых загадочных и удивительных водоемов на планете. Такое название озеро получило потому, что в его воде практически отсутствует жизнь из-за высокой солености.
По этой же причине в Мертвом море не получится утонуть. Вода держит тело на поверхности. Но есть определенные правила, которых рекомендуют придерживаться спасатели, чтобы не навредить себе во время купания. Например, лучше всего заходить в Мертвое море спиной. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".
Мертвое море содержит огромное количество солей и минералов, таких как магний, кальций и калий. Этот уникальный минеральный состав делает воду в Мертвом море очень плотной и позволяет "держаться" на воде. Если входить в озеро лицом, есть риск, что в нос, рот и глаза попадет вода. Высокое содержание в ней соли может вызвать раздражение кожи и слизистой, болезненные ощущения и даже временное размытие зрения. Поэтому, чтобы избежать контакта с лицом, лучше входить в Мертвое море спиной.
Каких еще мер предосторожности стоит придерживаться?
Будьте осторожны с ранами
Если у вас есть раны, царапины или порезы на коже, лучше избегайте попадания воды Мертвого моря на эти места, так как соленая вода может вызвать жжение и дискомфорт.
Не пейте воду
Не пытайтесь плавать с открытым ртом или пить воду Мертвого моря. Это может быть опасным для вашего здоровья.
Ополоснитесь чистой водой после купания
После купания в Мертвом море рекомендуется промыться пресной водой, чтобы смыть соли и минералы с кожи.
Снимите контактные линзы
Если вы носите контактные линзы, лучше их снять перед купанием, так как соленая вода может повредить линзы и вызвать раздражение глаз.
Не задерживайтесь в воде слишком долго
Не проводите слишком много времени в Мертвом море. Купание в нем не рекомендуется более 20-30 минут, так как высокая соленость может негативно влиять на кожу.
Используйте солнцезащитный крем
Важно защитить кожу от солнца, так как соленая вода и яркое солнце могут вызвать ожоги. Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF и носите головной убор.