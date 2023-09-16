Что посмотреть на Кубе
Куба сейчас привлекает туристов со всего мира. Белоснежные пляжи, дикая природа, яркая архитектура и конечно Карибское море — все это можно увидеть на Кубе. Кстати, для россиян на острове введен безвизовый режим, поэтому попасть туда довольно легко.
«Рамблер» разобрался, что посмотреть на Кубе.
Капитолий
Сюда рекомендуют ехать все путеводители по Кубе, и это неслучайно. Капитолий с 92-метровым куполом считается одним из самых высоких в мире.
До 1959 года в здании работал государственный парламент, а сейчас там располагается конгресс-центр, который могут посетить туристы.
Большой театр Гаваны
Большой театр был построен более века назад в стиле необарокко, украшен резными фигурами и скульптурами из камня, чем-то напоминающими петербургскую архитектуру.
Здание вмещает 1500 гостей и считается одним из самых масштабных театров в мире. Каждые выходные в театре проходят представления и спектакли, которыми могут насладиться туристы.
Дом Эрнеста Хемингуэя
Двухэтажный дом расположен в большом саду. Здесь были написаны роман «По ком звонит колокол» и повесть «Старик и море».
В музее создана очень аутентичная атмосфера: перед дверью стоят ботинки, на кровати лежат газеты, а на рабочем столе – книги и тетради. Кажется, что писатель все еще живет в этой квартире. Всего в музее представлено более 22 тысяч экспонатов, иллюстрирующих жизнь Хемингуэя.
Мост Бакунаягуа
Бакунаягуа — самая высокая точка острова, составляющая в высоту 110 метров и 300 метров в длину. На мосту расположена смотровая площадка, с которой можно увидеть весь остров.
На мосту появляется необычное чувство полета: эффект создается из-за того, что мост стоит на 40 колоннах. Многие туристы отмечают, что даже во время автомобильной поездки по Бакунаягуа у них возникает ощущение невесомости.
Национальный природный парк Сьенага-де-Сапата
В национальном природном парке расположены самые большие болота Кубы. Там живут несколько видов крокодилов, которых могут увидеть туристы.
Также в Сьенага-де-Сапата посетители могут прокатиться на моторных лодках по каналу в окружении тропических лесов. Прогулка заканчивается в этнографической деревне, где показан быт индейцев. Там можно попробовать мясо крокодила и традиционные кубинские коктейли.