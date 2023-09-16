Куба сейчас привлекает туристов со всего мира. Белоснежные пляжи, дикая природа, яркая архитектура и конечно Карибское море — все это можно увидеть на Кубе. Кстати, для россиян на острове введен безвизовый режим, поэтому попасть туда довольно легко.

© Unsplash

«Рамблер» разобрался, что посмотреть на Кубе.

Видео дня

Капитолий

Сюда рекомендуют ехать все путеводители по Кубе, и это неслучайно. Капитолий с 92-метровым куполом считается одним из самых высоких в мире.

До 1959 года в здании работал государственный парламент, а сейчас там располагается конгресс-центр, который могут посетить туристы.

Большой театр Гаваны

Большой театр был построен более века назад в стиле необарокко, украшен резными фигурами и скульптурами из камня, чем-то напоминающими петербургскую архитектуру.

Здание вмещает 1500 гостей и считается одним из самых масштабных театров в мире. Каждые выходные в театре проходят представления и спектакли, которыми могут насладиться туристы.

Дом Эрнеста Хемингуэя

Двухэтажный дом расположен в большом саду. Здесь были написаны роман «По ком звонит колокол» и повесть «Старик и море».

В музее создана очень аутентичная атмосфера: перед дверью стоят ботинки, на кровати лежат газеты, а на рабочем столе – книги и тетради. Кажется, что писатель все еще живет в этой квартире. Всего в музее представлено более 22 тысяч экспонатов, иллюстрирующих жизнь Хемингуэя.

Мост Бакунаягуа

Бакунаягуа — самая высокая точка острова, составляющая в высоту 110 метров и 300 метров в длину. На мосту расположена смотровая площадка, с которой можно увидеть весь остров.

На мосту появляется необычное чувство полета: эффект создается из-за того, что мост стоит на 40 колоннах. Многие туристы отмечают, что даже во время автомобильной поездки по Бакунаягуа у них возникает ощущение невесомости.

Национальный природный парк Сьенага-де-Сапата

В национальном природном парке расположены самые большие болота Кубы. Там живут несколько видов крокодилов, которых могут увидеть туристы.