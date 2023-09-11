Чек-лист: чем заняться в горах в Сочи

Если вы решили насладиться чистейшим горным воздухом и впечатляющими видами на вершинах в окрестностях Сочи, стоит заранее позаботиться о том, чем занять себя. "Рамблер" подготовил для вас чек-лист, который поможет не упустить ничего важного и получить от отдыха в горах максимум положительных эмоций.

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Конечно, первое и основное, чем стоит заняться в горах – гулять, гулять и еще раз – гулять! На Красной поляне вы найдете множество экотроп. Также отдельным пунктом можно выделить поездки на канатной дороге – да, это не дешевое удовольствие, но виды, открывающиеся с высоты стоят того. Одни из популярных экотроп : "Папоротниковая", "Реликтовый лес", "Водопад Поликаря", и "Тропа здоровья 960" – все они относятся к маршрутам простым или средней сложности. Однако если у вас есть опыт, то можно выбрать и более трудные маршруты. Не забудьте про удобную обувь и теплую одежду.

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Помимо экотроп, прогулка по улочкам, которые очень напоминают собой европейские, тоже принесет массу удовольствия. Там же вы найдете множество кафе и ресторанов на любой вкус.

На горных курортах в Сочи расположено большое количество мест, которые подойдут для развлечения всей семьи. Сюда можно отнести парк "Времена года", где можно найти и скейтерские площадки, и волейбольные, и множество детских, также большинство туристов старается попасть в парк высокогорных аттракционов Gorky Fly. Там вы сможете покачаться на качелях, расположенных буквально над пропастью, спуститься на зиплайне и получить дозу адреналина на маятнике, раскачивающемся от одной вершины к другой. Прежде, чем отправиться туда с детьми, прочитайте правила посещения и возрастные ограничения для проезда на аттракционах.

Курорт предлагает большой выбор СПА-центров, саун, бань и бассейнов под открытым небом, которые работают и в холодное время года. Вам останется лишь выбрать более подходящий для вас вариант по финансам и расположению.

И еще немного из того, что вы можете сделать в горах: