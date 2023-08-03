Тревел-блогер перечислила самые красивые места Сочи
Тревел-блогер Евгения Друкер рассказала о самых красивых и интересных местах Сочи, которые стоит посетить. Подробностями девушка поделилась в беседе с News.ru.
Так, по ее словам, обязательно стоит посетить горнолыжные курорты "Роза Хутор" и "Красная Поляна", а также Агурские водопады.
Также Друкер советует уделить внимание сочинскому парку развлечений. В нем есть множество аттракционов, развлечений и фудкортов. Это одна из самых популярных городских достопримечательностей.
"Полюбоваться разнообразием растений можно в Сочинском дендрарии. Отдыхающие могут сделать массу красивых фотографий и полюбоваться на город с высоты, прокатившись на расположенной рядом канатной дороге", — добавила Друкер.
Рамблер: главные новости