Тревел-блогер перечислила самые красивые места Сочи

Тревел-блогер Евгения Друкер рассказала о самых красивых и интересных местах Сочи, которые стоит посетить. Подробностями девушка поделилась в беседе с News.ru.

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Так, по ее словам, обязательно стоит посетить горнолыжные курорты "Роза Хутор" и "Красная Поляна", а также Агурские водопады.

Также Друкер советует уделить внимание сочинскому парку развлечений. В нем есть множество аттракционов, развлечений и фудкортов. Это одна из самых популярных городских достопримечательностей.