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Тревел-блогер перечислила самые красивые места Сочи

Тревел-блогер Евгения Друкер рассказала о самых красивых и интересных местах Сочи, которые стоит посетить. Подробностями девушка поделилась в беседе с News.ru.

Тревел-блогер перечислила самые красивые места Сочи
© Unsplash.com

Так, по ее словам, обязательно стоит посетить горнолыжные курорты "Роза Хутор" и "Красная Поляна", а также Агурские водопады.

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Также Друкер советует уделить внимание сочинскому парку развлечений. В нем есть множество аттракционов, развлечений и фудкортов. Это одна из самых популярных городских достопримечательностей.

"Полюбоваться разнообразием растений можно в Сочинском дендрарии. Отдыхающие могут сделать массу красивых фотографий и полюбоваться на город с высоты, прокатившись на расположенной рядом канатной дороге", — добавила Друкер.

Ранее тревел-блогер посоветовал, как выстроить прогулку на лодке.