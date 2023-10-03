Эксперты назвали самые популярные курорты для зимнего отдыха
Зимние курорты России пользуются высоким спросом среди туристов. Среди самых популярных мест для зимнего отдыха выделяются Минеральные воды, сообщает News.ru.
Недавнее исследование, проведенное национальным туроператором "Алеан", выявило, что 47% туристов предпочитают проводить свой зимний отпуск в городах Ессентуки, Пятигорск и Кисловодск. Основными мотивами посещения курортов Краснодарского края являются оздоровление и горнолыжный отдых.
Заметно, что сравнивая с данными сентября прошлого года, рост бронирования отелей наблюдается в таких курортных городах, как Анапа (+35%), Сочи (+17%), и Геленджик (+72%). Также удивительно, что 5% клиентов туроператора "Алеан" предпочитают отдых в Белоруссии, с интересом к местным здравницам и заказами на горнолыжный курорт "Силичи".
В Подмосковье 3% россиян выбирают отели, предлагающие спа-комплексы и подогреваемые бассейны. Курорты Тюменской области, хотя и менее популярны, всё же привлекают 2% туристов, и 18% выбирают другие внутренние направления России.
Туроператор "Алеан" также отмечает рост интереса к горнолыжным курортам, в частности, в Красной Поляне (+47%), Шерегеше (рост в 2,2 раза) и Домбае (рост в 2,5 раза). Экскурсионные зимние программы стали более популярными, привлекая внимание 17% и 18% туристов в Карелии и Санкт-Петербурге соответственно, а также Великого Устюга, Байкала и Калининграда.
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