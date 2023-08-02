В АТОР рассказали, куда россияне могут дешево съездить зимой

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о том, куда россияне смогут дешево съездить зимой, подготовка к холодному сезону у турагентов уже началась. Об этом сообщается на сайте.

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Аналитики отмечают, что ожидают наибольшую популярность у трех стран: ОАЭ, Таиланда и Египет. Турция также будет востребована, но зимой море там холодное, поэтому купаться нельзя.

Наиболее бюджетным эксперты посчитали отдых в ОАЭ и Египте. Самые дорогие туры продают на Сейшелы и Кубу. Поездка в Египет на шесть дней в отеле с "все включено" на двоих стоит 134 тысячи рублей. В Турции такой же отдых обойдется в 142 тысячи рублей. В ОАЭ предлагается остановиться в Шардже, только завтраки. такой тур обойдется в 152 тысячи рублей.

Путевки на Кубу начинаются от 270 тысяч, на Сейшелы — от 327 тысяч.