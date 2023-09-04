Стоимость заграничных туров в зимний период вырастет на 10–30% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на информацию туроператоров и Российского союза туриндустрии (РСТ).

По словам экспертов, цены начнут расти уже в октябре-ноябре. Такие планы объясняются ростом курса валют, подорожанием перевозок и проживания в отелях.

"Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и праздничные дни – в эти даты туры подорожают от 15% и выше", – рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Что касается самих направлений, то речь идет о таких популярных курортах, как Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы и Куба.

Так, например, в среднем 1 неделя отдыха в Таиланде на двоих – с полным пансионом в четырехзвездочном отеле – обойдется от 235 000 рублей, а в Египте — от 196 000 рублей. В ОАЭ за аналогичные условия придется отдать от 160 000 рублей, на Мальдивах – минимум 300 000 рублей.