Власти Северного Кипра планируют запустить прямые рейсы в Россию

"Я считаю, что прямые рейсы могут быть запущены в ближайшем будущем. У нас есть все возможности для этого, в том числе новый аэропорт Эрджан. Надеюсь, прямое авиасообщение станет реальностью в момент открытия нового здания консульства России", – приводятся слова президента Турецкой республики Северного Кипра Эрсина Татара.