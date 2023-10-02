Власти Северного Кипра планируют запустить прямые рейсы в Россию
Власти Северного Кипра заявили о желании запустить прямое авиасообщение с Россией и открыть консульство РФ на своей территории. Об этом сообщает местный портал A Haber.
Уточняется, что на данный момент между правительствами двух стран ведутся переговоры по этому вопросу. Когда инициатива будет реализована, пока не известно.
"Я считаю, что прямые рейсы могут быть запущены в ближайшем будущем. У нас есть все возможности для этого, в том числе новый аэропорт Эрджан. Надеюсь, прямое авиасообщение станет реальностью в момент открытия нового здания консульства России", – приводятся слова президента Турецкой республики Северного Кипра Эрсина Татара.
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