$97.41+0.41103.16+1.07

Власти Северного Кипра планируют запустить прямые рейсы в Россию

Власти Северного Кипра заявили о желании запустить прямое авиасообщение с Россией и открыть консульство РФ на своей территории. Об этом сообщает местный портал A Haber.

Власти Северного Кипра планируют запустить прямые рейсы в Россию
© Unsplash

Уточняется, что на данный момент между правительствами двух стран ведутся переговоры по этому вопросу. Когда инициатива будет реализована, пока не известно.

Правила, которые помогут путешествовать налегке

"Я считаю, что прямые рейсы могут быть запущены в ближайшем будущем. У нас есть все возможности для этого, в том числе новый аэропорт Эрджан. Надеюсь, прямое авиасообщение станет реальностью в момент открытия нового здания консульства России", – приводятся слова президента Турецкой республики Северного Кипра Эрсина Татара.

Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько будет стоить отдых в Сочи в октябре.

1