Правила, которые помогут путешествовать налегке

Собираясь на отдых, важно взять все необходимое, но при этом не захватить с собой кучу бесполезных вещей, которые так и не будут использованы в поездке. Любое путешествие – ответственное дело, из-за чего появляется желание запихнуть в чемодан как можно больше. Для тех, кто устал таскать с собой большие чемоданы, “Рамблер” подготовил несколько советов, как облегчить себе жизнь.

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Чек-лист – наше все

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Необходимо составить список из самых важных вещей, которые могут пригодиться. Начать следует с документов. Лучше выделить под них целую папку, чтобы их можно было с легкостью отыскать в дороге. Не забудьте и об иностранной валюте, если путешествуете за рубеж. Ее стоит положить в папку вместе с остальными документами.

Следующее в списке – гаджеты и необходимое оборудование. Не ленитесь и пропишите каждый пункт вплоть до зарядного устройства, иначе окажется, что ноутбук взяли, а заряжать его нечем. Тяжелые вещи вроде камер, штативов и света с собой лучше не брать. То же самое можно сказать и об электронной книге, вряд ли для нее найдется время. А если очень захочется почитать, всегда можно сделать это с помощью телефона, чтобы не брать с собой лишнего.

И уже потом можно переходить к выбору одежды и других мелочей, которые понадобятся в поездке.

Правило 5-4-3-2-1

Для сокращения количества вещей это правило работает как нельзя лучше. Исходя из него вне дома вам понадобится 5 верхов (футболки, свитера, рубашки и проч.), 4 низа (джинсы, шорты, юбки и проч.), 3 аксессуара, 2 пары обуви и один купальник. Конечно, это правило нужно подстраивать под место, куда вы направляетесь. Если путешествие состоится в холодную страну, купальник там не понадобится, и имеет смысл взять, например, дополнительный свитер.

Контейнеры для уходовых средств

Небольшие бутылочки для косметики хорошо освободят место в чемодане. Просто перелейте туда немного средств, которыми планируете пользоваться ежедневно, а большие емкости оставьте дома. А вот солнцезащитный крем нужно взять в целом тюбике, ведь солнце влияет на кожу не только при ясной, но и при пасмурной погоде.

Маленькая аптечка