Потеря чемодана – обстоятельство, которое может испортить еще не начавшееся путешествие. Как избежать его длительных поисков и ускорить воссоединение со своими вещами, изданию The Sun рассказал руководитель отдела обработки багажа провайдера воздушного транспорта SITA Питер Драммонд.

По словам специалиста, шансы отыскать потерявшийся чемодан возрастают в том случае, если в нем лежит какая-то необычная вещь. Все бесхозные сумки описываются, как и их содержимое. Поэтому, если обратиться к сотруднику и сообщить ему о своей проблеме, параллельно описав багаж и что-то уникальное внутри него, время поисков сократится.