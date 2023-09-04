Эксперт рассказал, что всегда должно быть в чемодане путешественника
Потеря чемодана – обстоятельство, которое может испортить еще не начавшееся путешествие. Как избежать его длительных поисков и ускорить воссоединение со своими вещами, изданию The Sun рассказал руководитель отдела обработки багажа провайдера воздушного транспорта SITA Питер Драммонд.
По словам специалиста, шансы отыскать потерявшийся чемодан возрастают в том случае, если в нем лежит какая-то необычная вещь. Все бесхозные сумки описываются, как и их содержимое. Поэтому, если обратиться к сотруднику и сообщить ему о своей проблеме, параллельно описав багаж и что-то уникальное внутри него, время поисков сократится.
В качестве примера Питер Драммонд привел мягкую игрушку или нетипичного вида аксессуар в одежде.
Помимо этого, эксперт рекомендует украсить чемодан яркой лентой или рисунком.
"Одна из наиболее распространенных причин потери багажа заключается в том, что многие из них похожи друг на друга, и их путают", – объяснил он.
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